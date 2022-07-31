Врач из Новосибирска предрекла рост заболевших COVID-19 «Кентавр» в августе

«Он умеет преодолевать иммунитет и устойчив к антителам, полученным при вакцинации. Поэтому вирусологи думают, что всплеск может произойти с середины августа или в начале осени. Но о том, будет ли он тяжелее переносится пока точно сказать нельзя», - сказала Овсянникова.