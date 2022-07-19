atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2022, 11:09

Published 19 июля 2022, 11:09

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Станет ли платной прививка от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» в Новосибирске

Станет ли платной прививка от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» в Новосибирске

19 июля 2022, 11:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Самую популярную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» уже сделали платной в Тюмени. Новосибирцы обеспокоены тем, что скоро это нововведение дойти до нашего региона.

Привиться «Лайтом» в Тюмени сейчас можно за 730 рублей. Если вакцинация станет платной и в Новосибирской области, то тарифы, наверняка, не будут отличаться.

Отметим, «Спутник Лайт» пользовался большим спросом у населения из-за введения одного компонента. В отличии от старшего брата «Спутника V» организму хватало всего одного укола «лайта» для насыщения организма нужными элементами для борьбы с вирусом. Больше всего она радовала путешественников, которым не приходилось проходить две процедуры в месяц ради поездки за границу.

В Минздраве Новосибирской области Atas.info заверили, что в нашем регионе не планируется вводить платную прививку этим препаратом или каким-нибудь другим. Вакцины закупают из средств бюджета страны.

Материалы по теме
Спутник V: создание первой в мире вакцины от ковидаПроизводство вакцин для животных запустят в Новосибирской областиВакцина от COVID-19 при омикроне неэффективна – заявил вирусолог из НовосибирскаПрививка от ковида: более 335 тысяч комплектов вакцины есть в регионе
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцина#Вакцинация#Коронавирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика