Станет ли платной прививка от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт» в Новосибирске

Отметим, «Спутник Лайт» пользовался большим спросом у населения из-за введения одного компонента. В отличии от старшего брата «Спутника V» организму хватало всего одного укола «лайта» для насыщения организма нужными элементами для борьбы с вирусом. Больше всего она радовала путешественников, которым не приходилось проходить две процедуры в месяц ради поездки за границу.