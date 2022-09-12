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Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут

Сегодня, 15:42
Фото: 1MI
Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что ставить вакцину от коронавируса и переводить людей на удаленный режим работы не имеет смысла – это не поможет предотвратить новую волну заболеваемости.

Специалист уверяет, что вирус сильно мутирует и становится более заразным, поэтому шанс заразиться стал намного выше – «сейчас не смогут спасти даже локдауны», - ответил он, пишет АиФ-Новосибирcк.

Поздняков заявил, что людям главное иметь здоровый сон и правильно питаться, чтобы был хороший иммунитет. А вот недосыпание и нехватка витаминов могут привести к заражении вирусом.

Он считает, что вакцинироваться уже поздно – это нужно было сделать в августе, чтобы можно было потом изолироваться минимум на неделю.

#Общество#Новосибирск#Коронавирус#Covid-19#Вакцина#Александр Кондратьев
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