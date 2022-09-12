Новосибирский инфекционист заявил, что вакцина от COVID-19 и удаленка уже не помогут

Специалист уверяет, что вирус сильно мутирует и становится более заразным, поэтому шанс заразиться стал намного выше – «сейчас не смогут спасти даже локдауны», - ответил он, пишет АиФ-Новосибирcк.
Поздняков заявил, что людям главное иметь здоровый сон и правильно питаться, чтобы был хороший иммунитет. А вот недосыпание и нехватка витаминов могут привести к заражении вирусом.
Он считает, что вакцинироваться уже поздно – это нужно было сделать в августе, чтобы можно было потом изолироваться минимум на неделю.