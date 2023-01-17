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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Живой мертвец объявился в Новосибирске

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Бюрократия "убила" пенсионера

МВД Новосибирска «похоронило» живого пенсионера

Житель Новосибирска Александр Вьюн получил от МВД справку о снятии с учета в связи со смертью.

«На меня подала в суд мэрия, возник спор из-за, якобы, неправильно установленного забора. Я явился в суд, где судья ознакомила меня со справкой о том, что я, оказывается снят с учета еще 2 года назад в связи со смертью, — рассказал журналистам «Прецедента» Анатолий. 

Справка была выдана АСР УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области второго декабря прошлого года. По ней гражданин был снят с учета еще в 2020 году по причине смерти. 

Новосибирец обратился в ведомство для выяснения обстоятельств и восстановления документов. Однако внятного ответа он так и не получил. 

 «Я не знаю, где теперь эта ситуация может мне аукнуться. Наверняка ведь и в базы данных внесены сведения о моей смерти. И больше всего во всей этой ситуации меня возмутило то, что мне даже не принесли извинения, ” — сетовал на сложившуюся ситуацию Анатолий.

Ранее Atas.info писал о новосибирском таксисте, владеющем элитным жильем в центре города.

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#Новосибирск#МВД#Справка#Смерть#Происшествия#Общество
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