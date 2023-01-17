Живой мертвец объявился в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
«На меня подала в суд мэрия, возник спор из-за, якобы, неправильно установленного забора. Я явился в суд, где судья ознакомила меня со справкой о том, что я, оказывается снят с учета еще 2 года назад в связи со смертью, — рассказал журналистам «Прецедента» Анатолий.
Справка была выдана АСР УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области второго декабря прошлого года. По ней гражданин был снят с учета еще в 2020 году по причине смерти.
Новосибирец обратился в ведомство для выяснения обстоятельств и восстановления документов. Однако внятного ответа он так и не получил.
«Я не знаю, где теперь эта ситуация может мне аукнуться. Наверняка ведь и в базы данных внесены сведения о моей смерти. И больше всего во всей этой ситуации меня возмутило то, что мне даже не принесли извинения, ” — сетовал на сложившуюся ситуацию Анатолий.
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