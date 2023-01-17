Живой мертвец объявился в Новосибирске

«Я не знаю, где теперь эта ситуация может мне аукнуться. Наверняка ведь и в базы данных внесены сведения о моей смерти. И больше всего во всей этой ситуации меня возмутило то, что мне даже не принесли извинения, ” — сетовал на сложившуюся ситуацию Анатолий.