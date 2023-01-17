Таксист рассказал о сверхприбыли, позволившей купить три элитные квартиры

«Я уже был в военкомате, был на „холодильнике“, написал заявление. <…> А чем заниматься, если нет работы как таковой? Мне скучно стало. Почему бы не развлечь себя маленько? Я не видел ни разу, чтоб они — мобилизованные и добровольцы — вели себя как настоящие воины», — поделился с журналистами бизнесмен.