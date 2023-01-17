Таксист рассказал о сверхприбыли, позволившей купить три элитные квартиры

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Неприметный таксист на стареньком «Крузаке» Максим Шарухин рассказал журналистам НГС, что в доме по Красноярской у него три квартиры: две двухуровневые по 170 и 270 квадратных метров и одна обычная — на 107 квадратов. Помимо этого новосибирец владеет и другой недвижимостью, которую сдает в аренду.
«Подняться» у Максима Шарухина удалось на остеклении окон. Проработав кабельщиком до конца нулевых в «Сибирских Сетях», в 2008 герой статьи сменил призвание и открыл ИП по застеклению жилых и офисных зданий.
Максим Шарухов уверяет, что застройщики рассчитались с ним за работу квартирами в Ленинском районе, которые он обменял на недвижимость в центре города.
Таксист-бизнесмен закончил Высший колледж информатики и факультет многоканальных телекоммуникационных систем Новосибирского института связи (СибГУТИ) по специальности техник-программист.
Желание отправится в зону действия СВО у Максима Шарухова связано не только с желанием развеять скуку.
«Я уже был в военкомате, был на „холодильнике“, написал заявление. <…> А чем заниматься, если нет работы как таковой? Мне скучно стало. Почему бы не развлечь себя маленько? Я не видел ни разу, чтоб они — мобилизованные и добровольцы — вели себя как настоящие воины», — поделился с журналистами бизнесмен.
Ранее Atas.info писал о новосибирце Алексее Дейхине, который 20 лет носил с работы домой взрывоопасные реактивы.