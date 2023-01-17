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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Таксист рассказал о сверхприбыли, позволившей купить три элитные квартиры

Сегодня, 08:12
Фото: atas.info
Таксист-бизнесмен рассказал о своей сверхприбыли

Как таксист приобрел квартиру долларового миллионера и почему хочет поехать на СВО

Новосибирец Максим Шарухин дал интервью изданию НГС, в котором рассказал как скупал элитное жилье, почему начал таксовать и чем планирует разгонять скуку в ближайшем будущем.

Неприметный таксист на стареньком «Крузаке» Максим Шарухин рассказал журналистам НГС, что в доме по Красноярской у него три квартиры: две двухуровневые по 170 и 270 квадратных метров и одна обычная — на 107 квадратов. Помимо этого новосибирец владеет и другой недвижимостью, которую сдает в аренду. 

«Подняться» у Максима Шарухина удалось на остеклении окон. Проработав кабельщиком до конца нулевых в «Сибирских Сетях», в 2008 герой статьи сменил призвание и открыл ИП по застеклению жилых и офисных зданий. 

Максим Шарухов уверяет, что застройщики рассчитались с ним за работу квартирами в Ленинском районе, которые он обменял на недвижимость в центре города. 

Таксист-бизнесмен закончил Высший колледж информатики и факультет многоканальных телекоммуникационных систем Новосибирского института связи (СибГУТИ) по специальности техник-программист. 

Желание отправится в зону действия СВО у Максима Шарухова связано не только с желанием развеять скуку.   

«Я уже был в военкомате, был на „холодильнике“, написал заявление. <…> А чем заниматься, если нет работы как таковой? Мне скучно стало. Почему бы не развлечь себя маленько? Я не видел ни разу, чтоб они — мобилизованные и добровольцы — вели себя как настоящие воины», — поделился с журналистами бизнесмен.

Ранее Atas.info писал о новосибирце Алексее Дейхине, который 20 лет носил с работы домой взрывоопасные реактивы.

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#Новосибирск#Таксист#СВО#Общество#Двухуровневая квартира
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