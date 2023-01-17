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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Мэрию Новосибирска обвинили в продаже алкоголя у школ города

Сегодня, 07:31
Фото: Телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"
Прокуратура Новосибирской области вновь направила представление Анатолию Локтю

Из-за продажи спиртного у школ города прокуратура НСО внесла мэру представление

Новосибирский мэр Анатолий Локоть получил второе представление от прокуратуры за два дня. Его упрекают в нечеткой формулировке постановления, что привело к размещению точек продажи спиртного у школ города.

О внесении мэру Новосибирска нового представления стало известно во вторник, 17 января, из сообщения, опубликованного в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области. 

Уточняется, что нарушения были выявлены в результате оценки законности постановления мэрии города от 30.09.2022 #3554

Так, согласно постановлению, торговые точки с алкоголем должны находится на расстоянии 50 метров от каждого входа в общеобразовательную организацию. Дистанция между входом в школу и общепитом должна составлять не менее 25 метров. 

Прокуратура признала данную формулировку неопределенной и заявила, что этим пользуются органы государственной власти и частные организации. 

Прокуратура города поставила на контроль исполнение представления. Мэрия города должна внести изменения в предыдущее постановление.

Ранее Анатолий Локоть также получал представление от прокуратуры региона из-за сотрудника мэрии Новосибирска.

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#Новосибирск#Прокуратура#Алкоголь#Школа#Анатолий Локоть#Общество#Город
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