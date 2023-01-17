Мэрию Новосибирска обвинили в продаже алкоголя у школ города

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
О внесении мэру Новосибирска нового представления стало известно во вторник, 17 января, из сообщения, опубликованного в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области.
Уточняется, что нарушения были выявлены в результате оценки законности постановления мэрии города от 30.09.2022 #3554
Так, согласно постановлению, торговые точки с алкоголем должны находится на расстоянии 50 метров от каждого входа в общеобразовательную организацию. Дистанция между входом в школу и общепитом должна составлять не менее 25 метров.
Прокуратура признала данную формулировку неопределенной и заявила, что этим пользуются органы государственной власти и частные организации.
Прокуратура города поставила на контроль исполнение представления. Мэрия города должна внести изменения в предыдущее постановление.
Ранее Анатолий Локоть также получал представление от прокуратуры региона из-за сотрудника мэрии Новосибирска.