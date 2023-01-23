В Новосибирске пытаются спасти парализованную бездомную собаку из Псковской области

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
"Дору нашли еще маленьким щенком! В период поиска дома она переезжала с одной передержки на другую. Дору отпускали на самовыгул, где и случилась беда, она попала под машину! Итог. Рваные раны, перелом передней лапы", - рассказали зоозащитники в Telegram-канале Animal_nsk.
Искалеченной собаке "просветили" лапу рентгеном, который показал перелом, причем делать это пришлось в человеческой поликлинике, так как в ветеринарных лечебницах Печор такого оборудование нет. Наложили гипс, но когда его сняли, Дора перестала наступать на больную конечность
Молодую собаку отказывались принимать организации занимающиеся передержкой - "так как платных там нет, а бесплатные понимали, что это на всю жизнь - содержание бесперспективной собаки". Доре грозило усыпление.
Тогда местные волонтеры начали искать помощи в других городах и нашли ее в Новосибирске.
"Мы не смогли оставить просьбу коллег (...) 18 января Дору посадили на поезд и сегодня ночью она прибыла в Новосибирск. Сразу была доставлена в клинику", - признались