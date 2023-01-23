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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

В Новосибирске пытаются спасти парализованную бездомную собаку из Псковской области

Сегодня, 15:02
Фото: Telegram-канал Animal_nsk
Дора-путешественница
Новосибирские волонтеры оплатили переезд собаки с парализованной лапой из Печор Псковской области в Новосибирск, здесь ей могут помочь.

"Дору нашли еще маленьким щенком! В период поиска дома она переезжала с одной передержки на другую. Дору отпускали на самовыгул, где и случилась беда, она попала под машину! Итог. Рваные раны, перелом передней лапы", - рассказали зоозащитники в Telegram-канале Animal_nsk.

Искалеченной собаке "просветили" лапу рентгеном, который показал перелом, причем делать это пришлось в человеческой поликлинике, так как в ветеринарных лечебницах Печор такого оборудование нет. Наложили гипс, но когда его сняли, Дора перестала наступать на больную конечность

Молодую собаку отказывались принимать организации занимающиеся передержкой - "так как платных там нет, а бесплатные понимали, что это на всю жизнь - содержание бесперспективной собаки". Доре грозило усыпление.

Тогда местные волонтеры начали искать помощи в других городах и нашли ее в Новосибирске.

"Мы не смогли оставить просьбу коллег (...) 18 января Дору посадили на поезд и сегодня ночью она прибыла в Новосибирск. Сразу была доставлена в клинику", - признались 

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#Общество#Город#Новосибирск#Печоры#Собака#Волонтеры#Помощь
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