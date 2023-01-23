В Новосибирске пытаются спасти парализованную бездомную собаку из Псковской области

"Дору нашли еще маленьким щенком! В период поиска дома она переезжала с одной передержки на другую. Дору отпускали на самовыгул, где и случилась беда, она попала под машину! Итог. Рваные раны, перелом передней лапы", - рассказали зоозащитники в Telegram-канале Animal_nsk.