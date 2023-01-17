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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Жители Новосибирска обвинили водителя водовоза в расстреле собак на свалке

Сегодня, 03:22
Фото: 1MI
Новосибирцы нашли тела трех собак с огнестрельными ранениями на свалке
Новосибирцы нашли тела трех собак с огнестрельными ранениями на мусорном «Гусинобродском» полигоне. Они подозревают, что в этом жутком преступлении виновен водитель водовоза.
«Уже довольно давно мы подкармливали там четырех собак. Они проживают на территориях автохозяйств, но иногда бегают на свалку. Три дня назад приехали и обнаружили там убитых трех псов, один был ранен в голову, но выжил. Их застрелили, и по всей видимости сделал это водитель водовоза», - рассказали очевидцы Atas.info.

Сейчас раненая собака находится под присмотром зоозащитников. Оказалось, что к ним уже попадал питомец с мусорного полигона, в которого стреляли.

«Это уже серийное живодерство. Если не нравятся бездомные собаки, то это не означает, что нужно размахивать огнестрельным оружием», - пишут сибиряки в соцсетях.

Неравнодушные зоозащитники сейчас выясняют номер машины подозреваемого в расстреле собак. Они намериваются привлечь его к ответственности.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Собаки
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