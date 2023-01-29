Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Из поста автора следует, что инцидент произошел на проезде Энергетиков возле гипермаркета «Лента». Водитель по имени Максим выходил из автомобиля и провалился в открытый колодец. Он чудом смог выбраться оттуда самостоятельно.
«Открываю я такой дверь, наступаю на снег. Здесь был снег, а под снегом – такая сюрпризина. И вон туда чуть Максимушка не ушёл. Вернее, Максимушка туда ушёл, просто колодец руками обнял», – поделился новосибирец.
Однако сибиряки по поводу данного происшествия сочувствие не выразили. По мнению комментаторов, «нужно было не видео снимать, а идти к администраторам магазина», чтобы те закрыли люк.
Напомним, что ранее в Новосибирске таксист спас упавшего в канализационный люк парня. Пострадавший получил серьезные травмы при падении.