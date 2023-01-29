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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:49

Водитель провалился в открытый люк возле гипермаркета в Новосибирске

29 января 2023, 04:46
Фото: 1MI
Мужчина смог выбраться
Автомобилист провалился в открытый люк, но смог самостоятельно выбраться. Об этом он рассказал в ВК-группе «АСТ-54».

Из поста автора следует, что инцидент произошел на проезде Энергетиков возле гипермаркета «Лента». Водитель по имени Максим выходил из автомобиля и провалился в открытый колодец. Он чудом смог выбраться оттуда самостоятельно.

«Открываю я такой дверь, наступаю на снег. Здесь был снег, а под снегом – такая сюрпризина. И вон туда чуть Максимушка не ушёл. Вернее, Максимушка туда ушёл, просто колодец руками обнял», – поделился новосибирец.

Однако сибиряки по поводу данного происшествия сочувствие не выразили. По мнению комментаторов, «нужно было не видео снимать, а идти к администраторам магазина», чтобы те закрыли люк.

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Напомним, что ранее в Новосибирске таксист спас упавшего в канализационный люк парня. Пострадавший получил серьезные травмы при падении. 

#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Город#Новосибирск
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