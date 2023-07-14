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В Новосибирске автомобиль провалился в кипяток из-за прорыва трубы

14 июля 2023, 07:34
Фото: atas.info
Машина провалилась в яму с кипятком в Новосибирске
Кипяток забил ключом из-под асфальта возле Ленинского рынка в Новосибирске и утянул за собой припаркованный автомобиль. Инцидент случился днем 14 июля.

По словам очевидцев, под машиной внезапно промыло грунт, пошел трещинной асфальт. Она провалилась в яму и оттуда фонтаном забила горячая вода. Никто не пострадал.

«Произошла коммунальная авария на улице Петрозаводская — дефект на теплосети. Специалисты уже ремонтируют участок», — сообщили в пресс-службе СГК.

На данный момент известно, что аварийный участок отключили. Кипяток перестал лить. Но это привело к тому, что десятки близлежащих домов остались без водоснабжения.

Специалисты планируют оперативно закончить работу и вернуть воду в здания к вечеру сегодняшнего дня.

Напомним, 13 июля посреди дороги в центре Новосибирска забил гейзер из-за коммунальной аварии.

В центре Новосибирска гейзер забил из-под асфальта
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#Алина Шефер#Автомобиль#Коммунальная авария#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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