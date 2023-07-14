В Новосибирске автомобиль провалился в кипяток из-за прорыва трубы

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По словам очевидцев, под машиной внезапно промыло грунт, пошел трещинной асфальт. Она провалилась в яму и оттуда фонтаном забила горячая вода. Никто не пострадал.
«Произошла коммунальная авария на улице Петрозаводская — дефект на теплосети. Специалисты уже ремонтируют участок», — сообщили в пресс-службе СГК.
На данный момент известно, что аварийный участок отключили. Кипяток перестал лить. Но это привело к тому, что десятки близлежащих домов остались без водоснабжения.
Специалисты планируют оперативно закончить работу и вернуть воду в здания к вечеру сегодняшнего дня.
Напомним, 13 июля посреди дороги в центре Новосибирска забил гейзер из-за коммунальной аварии.