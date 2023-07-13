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В центре Новосибирска гейзер забил из-под асфальта

13 июля 2023, 12:42
Фонтан забил на улице 1905 года в Новосибирске
Коммунальная авария произошла на улице 1905 года в Новосибирске вечером 13 июля. Посреди дороги забил гейзер.

Как рассказали Atas.info очевидцы, вода фонтаном забила из-под асфальта прямо на проезжей части на пересечении улиц Советской и 1905 года. Благо, никто не пострадал.

«Выявлен дефект во время гидравлических испытаний теплосети. Специалисты уже ремонтируют участок», — сообщили в пресс-службе СГК.

Напомним, 11 июля во дворе дома на Шамшурина, 12 автомобиль провалился в яму, которая возникла из-за аварии на теплосети.

#Алина Шефер#Фонтан#Коммунальная авария#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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