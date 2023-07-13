В центре Новосибирска гейзер забил из-под асфальта

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Как рассказали Atas.info очевидцы, вода фонтаном забила из-под асфальта прямо на проезжей части на пересечении улиц Советской и 1905 года. Благо, никто не пострадал.
«Выявлен дефект во время гидравлических испытаний теплосети. Специалисты уже ремонтируют участок», — сообщили в пресс-службе СГК.
Напомним, 11 июля во дворе дома на Шамшурина, 12 автомобиль провалился в яму, которая возникла из-за аварии на теплосети.