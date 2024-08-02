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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Протяженность разбитых дорог в Новосибирской области выросла на сотни процентов

Новосибирская область вошла в десятку регионов России с самыми плохими дорогами

2 августа 2024, 08:04
Фото: 1MI
Протяженность разбитых дорог в Новосибирской области выросла на сотни процентов
За неполные 10 лет протяженность трасс, не отвечающих нормативам, выросла более чем на 200 процентов, следует из данных федеральной статистики.

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» изучили данные службы федеральной статистики по доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 2023 год. И сравнили их с аналогичными данными за 2014 год.

В результате десятка регионов-антилидеров, которые демонстрируют отрицательную динамику по приведению дорог в порядок, выглядит следующим образом.

Фото: promrating.ru

Новосибирская область находится на шестом месте, и, как следует из официальных данных, за 9 лет общая протяженность участков автодорог, не отвечающим нормативам, выросла на 263,7%.

Что же касается регионов, где сократили количество разбитых дорог, то первая тройка выглядит так: Челябинская область (-62,5%), Московская область (-37,1%) и Сахалинская область (-35,1%).

Многие крупные подрядчики в области дорожного ремонта в Новосибирской области регулярно срывают сроки выполнения контрактов и некачественно выполняют работы. Власти заносят их в «черный список», но на следующий год эти же коммерсанты вновь получают крупные государственные заказы.

Ранее мы рассказывали о том, что начинается ремонт участков трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в районе Гусиного брода и Плотниково. По опыту ремонта этой магистрали в прошлые годы, автолюбителей ждут многокилометровые заторы.

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