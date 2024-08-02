Новосибирская область вошла в десятку регионов России с самыми плохими дорогами

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» изучили данные службы федеральной статистики по доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 2023 год. И сравнили их с аналогичными данными за 2014 год.
В результате десятка регионов-антилидеров, которые демонстрируют отрицательную динамику по приведению дорог в порядок, выглядит следующим образом.
Новосибирская область находится на шестом месте, и, как следует из официальных данных, за 9 лет общая протяженность участков автодорог, не отвечающим нормативам, выросла на 263,7%.
Что же касается регионов, где сократили количество разбитых дорог, то первая тройка выглядит так: Челябинская область (-62,5%), Московская область (-37,1%) и Сахалинская область (-35,1%).
Многие крупные подрядчики в области дорожного ремонта в Новосибирской области регулярно срывают сроки выполнения контрактов и некачественно выполняют работы. Власти заносят их в «черный список», но на следующий год эти же коммерсанты вновь получают крупные государственные заказы.
Ранее мы рассказывали о том, что начинается ремонт участков трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в районе Гусиного брода и Плотниково. По опыту ремонта этой магистрали в прошлые годы, автолюбителей ждут многокилометровые заторы.