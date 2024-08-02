Новосибирская область вошла в десятку регионов России с самыми плохими дорогами

Многие крупные подрядчики в области дорожного ремонта в Новосибирской области регулярно срывают сроки выполнения контрактов и некачественно выполняют работы. Власти заносят их в «черный список», но на следующий год эти же коммерсанты вновь получают крупные государственные заказы.