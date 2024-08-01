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Автомагистраль на Ленинск-Кузнецкий ремонтируют не первый год

Трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны

1 августа 2024, 04:59
Фото: 1MI
Автомагистраль на Ленинск-Кузнецкий ремонтируют не первый год

Жители опасаются пробок из-за ремонта трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий

Дорожное покрытие будут ремонтировать в районе сел Гусиный брод и Плотниково, следует из данных сайта госзакупок.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило контракты с компаниями «Дорсиб-Плюс» и «Перлит-Строй» на ремонт трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. Речь идет о двух участках дороги в Новосибирском районе в границах 18-24 и 29-34 км.

Подрядчики должны будут заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанести новую дорожную разметку из термопластика, установить дорожные знаки, металлическое ограждение, отремонтировать водопропускные трубы.

Общая стоимость контрактов составила 505,1 млн рублей. Срок завершения всех работ — середина ноября 2024 года.

Одну из самых оживленных трасс региона ремонтируют не первый год. На участках, где проводят работы, организуют реверсивное движение, что приводит к образованию многокилометровых заторов. При этом водители постоянно жалуются на низкие темпы ремонта и присутствие на объектах малого количества рабочих.

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#Новосибирск#Гусинобродское шоссе#Подрядчики#Контракты#Ремонт дорог#Ленинск-Кузнецкий
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