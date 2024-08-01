Трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны

Одну из самых оживленных трасс региона ремонтируют не первый год. На участках, где проводят работы, организуют реверсивное движение, что приводит к образованию многокилометровых заторов. При этом водители постоянно жалуются на низкие темпы ремонта и присутствие на объектах малого количества рабочих.