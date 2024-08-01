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Гусинобродское шоссе

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2024
Трассу Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны
Дорожное покрытие будут ремонтировать в районе сел Гусиный брод и Плотниково, следует из данных сайта госзакупок.
1 августа, 04:59
Неизвестные в масках напали на владельца Toyota в Новосибирске и попали на видео
21 мая, 07:57
2023
«Наследники» Гусинобродской барахолки хотят строить жилье и снести один ТЦ
1 декабря 2023, 04:29
Первый день жестянщика в этом сезоне: пробки в 10 баллов фиксируют в Новосибирске
Новосибирск вечером 2 ноября встал в 10-балльных пробках. Большинство улиц на картах отмечено красным цветом — их лучше объехать.
2 ноября 2023, 11:43
Стела с крыльями появилась на въезде в Новосибирск со стороны Кузбасса
19 марта 2023, 08:23
2022
"Вылетели (...) будто пакеты": страшная авария На Гусинобродском шоссе в Новосибирске
В субботу, 29 октября, на Гусинобродском шоссе в Новосибирске врезался в столб Subaru, в салоне которого находились три человека
29 октября 2022, 11:06

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