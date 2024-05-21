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Неизвестные в масках напали на владельца Toyota Camry в Новосибирске

Неизвестные в масках напали на владельца Toyota Camry в Новосибирске

21 мая 2024, 07:57
Фото: 1MI
Злоумышленники разбили молотком стекло, а иномарке, вытащили из салона водителя и избили его, сообщил в соцсетях свидетель происшествия.

В Новосибирске днем во вторник, 21 мая двое неизвестных напали на владельца автомобиля Toyota Camry. Один из очевидцев происшествия рассказал об этом в паблике АСТ-54 в ВК.

На данный момента известно, что инцидент произошел недалеко от здания автовокзала «Новосибирск-главный» на Гусинобродском шоссе. Перед нападением злоумышленники замаскировали лица с помощью масок.

Затем один из них с помощью молотка расколотил стекло в автомобиле: водителя вытащили наружу и принялись избивать.

Сегодня днём на ГБШ рядом с автовокзалом двое в масках разбили молотком стекло у седана Toyota Camry, вытащили из автомобиля водителя и избили его на обочине.

Затем свидетель рассказал, что его машину на большой скорости обогнали два автомобиля: впереди несся Hyundai белого цвета, а сзади — Toyota Camry пострадавшего.

В областном управлении полиции Atas.info рассказали, что в настоящий момент информация о происшествии уточняется.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Избиение#Автовокзал#Гусинобродское шоссе#Маски#Toyota Camry
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