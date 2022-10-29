"Вылетели (...) будто пакеты": страшная авария На Гусинобродском шоссе в Новосибирске

В VK-сообществе “АСТ-54” 29 октября вышло сообщение с кадрами, снятыми на месте пришествия. В комментариях к этому посту одна из подписчиц канал сообщила, что находилась на дороге в момент катастрофы и прекрасно помнит, как все было.