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"Вылетели (...) будто пакеты": страшная авария На Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Сегодня, 11:06
Фото: комментарии VK-сообщества АСТ-54
последствие аварии
В субботу 29 октября на Гусинобродском шоссе в Новосибирске врезался в столб Subaru, в салоне которой находились три человека

В VK-сообществе “АСТ-54” 29 октября вышло сообщение с кадрами, снятыми на месте пришествия. В комментариях к этому посту одна из подписчиц канал сообщила, что находилась на дороге в момент катастрофы и прекрасно помнит, как все было.  

“ … картина перед глазами ужасная, скорость была высокая, одна девушка лежала прям на двойной сплошной, вторая женщина лет 50 перед моим авто в 5 метрах, ей досталось сильнее всего”, - пишет очевидец. 

Трагедия произошла из-за неудачной попытки обгона. Автомобиль набрал высокую скорость и ушел в занос - выровнять машину водителю не удалось. Subaru въехал задним крылом в столб, из-за чего все три пассажира вылетели из машины.  

“... она была в капюшоне и крови с головы было много, все были в сознании, водитель повисла на водительской двери, ее вытащил мужчина, остановившись во встречном движении”, - так описывает последствия аварии очевидец.

Ранее сообщалось о аварии в Октябрьском районе Новосибирска, где водитель ГАЗели сбил мужчину, который сидел на дороге.

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