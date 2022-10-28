Фура Wildberries врезалась в несколько машин на парковке в Новосибирске

Инцидент произошел сегодня, 28 октября, рано утром в Заельцовском районе Новосибирска. На парковке у дома №18 по улице Дуси Ковальчук грузовик Volvo наехал на островок безопасности.
На этом происшествие не закончилось и у фуры пробило колесо. Тогда большегруз вылетел на парковку, а там протаранил несколько автомобилей.
Очевидцы рассказали в посте, что дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Подробности аварии уточняются.
Напомним, что ранее в Барабинске предпринимательница на BMW протаранила Nissan, двое погибли. От удара скончались 24-летний водитель "Ниссана" и его 40-летний пассажир. Водителя и пассажира БМВ с многочисленными переломами доставили в больницу.