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Фура Wildberries устроила шоу на парковке в Новосибирске

Сегодня, 01:36
Фото: ВК/АСТ-54
Большегруз протаранил несколько авто

Фура Wildberries врезалась в несколько машин на парковке в Новосибирске

Фура, брендированная под интернет-магазин Wildberries, протаранила сразу несколько припаркованных машин, сообщается в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел сегодня, 28 октября, рано утром в Заельцовском районе Новосибирска. На парковке у дома №18 по улице Дуси Ковальчук грузовик Volvo наехал на островок безопасности.

На этом происшествие не закончилось и у фуры пробило колесо. Тогда большегруз вылетел на парковку, а там протаранил несколько автомобилей.

Очевидцы рассказали в посте, что дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Подробности аварии уточняются.

Напомним, что ранее в Барабинске предпринимательница на BMW протаранила Nissan, двое погибли. От удара скончались 24-летний водитель "Ниссана" и его 40-летний пассажир. Водителя и пассажира БМВ с многочисленными переломами доставили в больницу.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП
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