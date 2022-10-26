В Барабинске предпринимательница на BMW протаранила Nissan, двое погибли

Кроссовер BMW и седан Nissan Tilda столкнулись на пересечении Луначарского и Ларионова: водитель седана выехал на перекресток, черный кроссовер на высокой скорости врезался в него справа.
От удара скончались 24-летний водитель "Ниссана" и его 40-летний пассажир. Водителя и пассажира БМВ с многочисленными переломами доставили в больницу.
Как рассказали Atas.info местные жители, за рулем кроссовера была 35-летняя предпринимательница Анастасия Б, она занимается установкой окон.
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее молодой парень за рулем Volkswagen Polo протаранил световую опору в Новосибирске. Авария произошла в Дзержинском районе города, иномарка ехала в сторону улицы Технической и врезалась в столб уличного освещения, а потом протаранила ограждение.