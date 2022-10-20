Фуры протаранили друг друга на 980 км трассы Иртыш. Одна из них окрашена в логотипы интернет-магазина Wildberries. Вероятно, водитель развозил товары по Сибири в пункты выдачи. Но из-за автокатастрофы все посылки разбросало по дороге.
Грузовики получили серьезные повреждения в результате аварии. Они буквально превратились в груду хлама, судя по кадрам.
«Мы проезжали по этой дороге, когда уже рассвело. Там уже скорая была, пожарные, гаишники. Людей много собралось, все кричали, ну в общем шумно было и страшно. Водители пытались объехать вещи, который повалились из фур. Картина не для слабонервных», - рассказала Atas.info очевидица происшествия Надежда.
Известно, что в этом ДТП погиб пассажир одной из фур. Чудом выжил только один из водителей, но в какой машине он был не уточняется. Другой дальнобойщик скончался.