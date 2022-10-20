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Двое погибших в ДТП с фурой Wildberries под Новосибирском: появилось видео

Сегодня, 05:39
Фото: ГИБДД НСО
Две многотонные фуры столкнулись на трассе в Новосибирской области утром 20 октября. Очевидцы поделились в соцсети кадрами с места аварии, где погибли два человека и серьезно пострадал один.

Фуры протаранили друг друга на 980 км трассы Иртыш. Одна из них окрашена в логотипы интернет-магазина Wildberries. Вероятно, водитель развозил товары по Сибири в пункты выдачи. Но из-за автокатастрофы все посылки разбросало по дороге.

Грузовики получили серьезные повреждения в результате аварии. Они буквально превратились в груду хлама, судя по кадрам.

Фото: ГИБДД НСО
«Мы проезжали по этой дороге, когда уже рассвело. Там уже скорая была, пожарные, гаишники. Людей много собралось, все кричали, ну в общем шумно было и страшно. Водители пытались объехать вещи, который повалились из фур. Картина не для слабонервных», - рассказала Atas.info очевидица происшествия Надежда.

Известно, что в этом ДТП погиб пассажир одной из фур. Чудом выжил только один из водителей, но в какой машине он был не уточняется. Другой дальнобойщик скончался.

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