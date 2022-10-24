Молодой парень и пенсионерка погибли в ДТП в Новосибирской области

В Кировском районе города Mazda Demio переехала 73-летнюю пенсионерку в субботу, 22 октября. Женщина ночью переходила дорогу на улице Петухова по «зебре», а светофор мигал желтым.
Пожилую сибирячку не смогли спасти. От полученных травм она скончалась на месте аварии.
Днем в воскресенье, 23 октября, в автокатастрофе погиб 22-летний водитель ВАЗа. Его друг, сидевший на пассажирском сидении, попал в больницу.
Авария произошла в Убинском районе области. Молодой парень ехал за рулем пьяным, в какой-то момент на трассе его занесло, и машина перевернулась.