atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Молодой парень и пенсионерка погибли в ДТП в Новосибирской области

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI
Два человека погибли при ДТП в Новосибирской области
Два человека погибли при ДТП в Новосибирской области на минувших выходных. Об этом сообщает ГИБДД региона.

В Кировском районе города Mazda Demio переехала 73-летнюю пенсионерку в субботу, 22 октября. Женщина ночью переходила дорогу на улице Петухова по «зебре», а светофор мигал желтым.

Пожилую сибирячку не смогли спасти. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

Днем в воскресенье, 23 октября, в автокатастрофе погиб 22-летний водитель ВАЗа. Его друг, сидевший на пассажирском сидении, попал в больницу.

Авария произошла в Убинском районе области. Молодой парень ехал за рулем пьяным, в какой-то момент на трассе его занесло, и машина перевернулась.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб
Подпишитесь
Когда откроют четвертый мост в Новосибирске, сколько и где платить за проезд
22 октября, 12:13
Глава Сузунского района Лилия Некрасова задержана сотрудниками УФСБ
Сегодня, 09:50
Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков ХК «Сибирь»
Сегодня, 08:42
Что известно о главе Сузунского района Некрасовой: скандалы, деньги и собственность
Сегодня, 10:59
Прокляла мобилизованных и отделалась штрафом жительница Новосибирска
Вчера, 10:52
Срочно. Сбежавших из колонии Новосибирска зэков поймали – один из них сбежал в Барнаул
Сегодня, 11:32