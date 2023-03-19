Крылатую стелу установили на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Стелу высотой около 10 метров, верхняя часть которой напоминает распахнутые крылья птицы, поставили на Гусинобродском шоссе на границе Новосибирска. На одном крыле размещена надпись "Дзержинский район" и изображение книги, что символизирует авиастроительный завод. На другом написано "Октябрьский район" нанесено изображение книги, что по-видимому, отсылает к Государственного публичной научно-технической библиотеке. По центру стелы идет надпись "Новосибирск".
Как сообщает муниципальный портал "Новосибирские новости", похожие сооружение планируется установить и на других въездах в город.
Ранее мы рассказывали о том, что на Красном проспекте планируется установить арт-объект в виде человеческого лица, выполненный из бронзы.