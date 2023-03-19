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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Стела с крыльями появилась на въезде в Новосибирск со стороны Кузбасса

19 марта 2023, 08:23
Фото: 2GIS
Раньше приезжих из Кузбасса встречал вот такой унылый пейзаж

Крылатую стелу установили на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Стелу, напоминающую крылья птицы, установили на Гусинобродском шоссе на въезде в Новосибирск. Предполагается, что подобные сооружения появятся и на других въездах в город

Стелу высотой около 10 метров, верхняя часть которой напоминает распахнутые крылья птицы, поставили на Гусинобродском шоссе на границе Новосибирска. На одном крыле размещена надпись "Дзержинский район" и изображение книги, что символизирует авиастроительный завод. На другом написано "Октябрьский район" нанесено изображение книги, что по-видимому, отсылает к Государственного публичной научно-технической библиотеке. По центру стелы идет надпись "Новосибирск".

Как сообщает муниципальный портал "Новосибирские новости", похожие сооружение планируется установить и на других въездах в город.

Ранее мы рассказывали о том, что на Красном проспекте планируется установить арт-объект в виде человеческого лица, выполненный из бронзы.

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#Стела#Гусинобродское шоссе#Памятник#Город#Новосибирск
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