Крылатую стелу установили на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

Стелу высотой около 10 метров, верхняя часть которой напоминает распахнутые крылья птицы, поставили на Гусинобродском шоссе на границе Новосибирска. На одном крыле размещена надпись "Дзержинский район" и изображение книги, что символизирует авиастроительный завод. На другом написано "Октябрьский район" нанесено изображение книги, что по-видимому, отсылает к Государственного публичной научно-технической библиотеке. По центру стелы идет надпись "Новосибирск".