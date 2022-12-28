Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину

О реставрации стелы пишет НГС со ссылкой на новосибирских общественников. По словам активистов, инициатором восстановительных работ стал заместитель руководителя военного следственного управления СКР по Центральному военному округу Сергей Киселев.
“Именно эта структура весь проект и делала. Они сами нашли строителей, и всё делали на «народные средства» в добровольческом режиме. <…> Пропорции у фигур на стеле изначально были нарушены. Объект такой наивный, нет там какого-то изящества. Потому что всё это еще в те годы делалось, как было сказано, хозспособом: сами военнослужащие всё рисовали, создавали. И опять история повторилась: как был народным этот памятник, таковым он и остался”, - рассказала активистка Елена Гавровская.
Как сообщил журналистам информированный источник близкий к правоохранительным органам, деньги на восстановление собрали сотрудники Следкома, монумент отреставрировали за месяц по фотографиям.
Стела требовала ремонта много лет - военный городок, где она расположена, находится в собственности министерства обороны, поэтому ни городские, ни областные власти не занимались ей. Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения общественников к главе СК РФ Александру Бастрыкину.