Стелу воинам ВОВ в Новосибирске восстановили за месяц после обращения к Бастрыкину

“Именно эта структура весь проект и делала. Они сами нашли строителей, и всё делали на «народные средства» в добровольческом режиме. <…> Пропорции у фигур на стеле изначально были нарушены. Объект такой наивный, нет там какого-то изящества. Потому что всё это еще в те годы делалось, как было сказано, хозспособом: сами военнослужащие всё рисовали, создавали. И опять история повторилась: как был народным этот памятник, таковым он и остался”, - рассказала активистка Елена Гавровская.