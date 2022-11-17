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Бастрыкин потребовал заняться разрушенной стелой ВОВ в Новосибирске

Сегодня, 02:39
Фото: Следком РФ
памятник не реставрируют

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разрушения стелы ВОВ в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в Новосибирске из-за разрушенного памятника героям Великой Отечественной войны, такое сообщение появилось на сайте ведомства.

Во время онлайн-приема граждан Александру Бастрыкину поступил вопрос от жительницы Новосибирской области. Сибирячка рассказала, что в военном городке в Октябрьском районе разрушился мемориал, который посвящен памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии.

По словам горожанки, она лично обращалась в ответственные инстанции с просьбой признать монумент объектом культурного наследия. Памятник так никто под шефство и не взял, а его реставрацией не занимаются.

Бастрыкин выразил благодарность общественнице за активную гражданскую позицию и поручил возбудить уголовное дело.

Напомним, что ранее Бастрыкин поручил срочно наказать виновных в сносе стелы героям ВОВ в Новосибирске. Памятный знак снесли по указу городской администрации в начале августа, а на его месте хотели построить гостиницу. В связи с этим началось возмущение новосибирцев. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Стела#Бастрыкин
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