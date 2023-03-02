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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Новосибирске появится скульптура бронзовой маски на Красном проспекте

2 марта 2023, 07:22
Фото: мэрия Новосибирска
Худсовет одобрил скульптуру бронзовой маски в центре Новосибирска
Худсовет одобрил скульптуру бронзовой маски в центре Новосибирска. Об этом стало известно 1 марта.

Этот арт-объект авторы Юрий Шахоян и Алексей Корнаухов назвали «Архитектура». Скульптура представляет из себя лицо человека из бронзы.

Установят ее возле дома на Потанинской, 8. Это место уже также одобрил Горводоканал.

Отметим, не всем новосибирцам пришла по душе новая скульптура в виде маски. Многим она показалась пугающей.

Мнение сибиряков по поводу установки объекта власти учитывали. Прошли обсуждения проекта на портале муниципалитета в ноябре 2022 года. Однако несмотря на заявки против, худсовет одобрил скульптуру.

Напомним, 1 марта 2023 года худсовет Новосибирска также разрешил сохранить памятник в военном городке.

Еще два объекта на территории Военного городка в Новосибирске признаны памятниками
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#Скульптура#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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