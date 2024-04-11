Бастрыкин заинтересовался состоянием дороги к селу Ленинское Новосибирской области

Региональное управление Следственного комитета начало проверку состояния дороги, которая ведет к селу Ленинское. Этого потребовал глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин после просмотра видеоролика, который селяне выложили в социальных сетях. Люди жалуются, что к населенному пункту ведет только одна дорога, которая весной и осенью становится такой, что по ней нельзя проехать. Жители не могут выбраться из села, автомобили экстренных служб тоже с трудом преодолевают распутицу.