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Дорогу размывает каждую весну и осень

Бастрыкин заинтересовался состоянием дороги к селу Ленинское Новосибирской области

11 апреля 2024, 08:03
Фото: 1MI
Дорогу размывает каждую весну и осень

Плохая дорога до села Ленинское под Новосибирском привлекла внимание Следкома

Единственную дорогу размыло талыми водами, и люди оказались практически отрезаны от внешнего мира

Региональное управление Следственного комитета начало проверку состояния дороги, которая ведет к селу Ленинское. Этого потребовал глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин после просмотра видеоролика, который селяне выложили в социальных сетях. Люди жалуются, что к населенному пункту ведет только одна дорога, которая весной и осенью становится такой, что по ней нельзя проехать. Жители не могут выбраться из села, автомобили экстренных служб тоже с трудом преодолевают распутицу.

О результатах проверки будет доложено Александру Бастрыкину лично, добавили в пресс-службе ведомства.

Ленинское — село на берегу Новосибирского водохранилища, в семи километрах от южной границы Новосибирска. Входит в состав Морского сельсовета, земли которого считаются одними из самых дорогих и престижных в области. Здесь расположены коттеджные поселки, где живут многие влиятельные и авторитетные люди региона.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дорога#Проверка#Следком#Александр Бастрыкин
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