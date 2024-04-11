Бастрыкин заинтересовался состоянием дороги к селу Ленинское Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Региональное управление Следственного комитета начало проверку состояния дороги, которая ведет к селу Ленинское. Этого потребовал глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин после просмотра видеоролика, который селяне выложили в социальных сетях. Люди жалуются, что к населенному пункту ведет только одна дорога, которая весной и осенью становится такой, что по ней нельзя проехать. Жители не могут выбраться из села, автомобили экстренных служб тоже с трудом преодолевают распутицу.
О результатах проверки будет доложено Александру Бастрыкину лично, добавили в пресс-службе ведомства.
Ленинское — село на берегу Новосибирского водохранилища, в семи километрах от южной границы Новосибирска. Входит в состав Морского сельсовета, земли которого считаются одними из самых дорогих и престижных в области. Здесь расположены коттеджные поселки, где живут многие влиятельные и авторитетные люди региона.