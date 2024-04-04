На двух дорогах Новосибирской области ограничили проезд из-за половодья

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог, транспортные ограничения ввели в Коченевском районе. Причиной тому стал подъем реки Камышинка. Проезд ограничили на следующем участке:
«1 км а/д „Н-1212“ — 1 км а/д „Н-1206“ (объездная р. п.Коченево)». Также запрещен проезд на нулевом км дороги «5 км а/д „Н-1211“ — Бармашево».
Там вода поднялась до 40 см над водой, что затрудняет проезд в Бармашево. Теперь местных жителей перевозят на специальном средстве передвижения.
Напомним, ранее движение на трех улицах ограничили из-за ремонта. Речь идет об улицах Доватора, Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. Также с 8 апреля по 19 мая будет введено ограничение на проезд фур по дорогам Новосибирска.