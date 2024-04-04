На двух дорогах Новосибирской области ограничили проезд из-за половодья

Напомним, ранее движение на трех улицах ограничили из-за ремонта. Речь идет об улицах Доватора, Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. Также с 8 апреля по 19 мая будет введено ограничение на проезд фур по дорогам Новосибирска.