atas.info
ГлавноеВсе новости

Ограничение движения

Выбрать дату
2024
Движение транспорта ограничили в двух районах Новосибирска
В Октябрьском и Ленинском районах частично закрыты дороги, сообщили в городской администрации.
3 октября, 06:41
Десятки улиц перекроют перед 9 мая в Новосибирске
Торжественным мероприятиям, приуроченным к Дню Победы, предшествуют репетиции. Для них перекроют ряд улиц, предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
2 мая, 11:05
Движение ограничат на левом берегу Новосибирска из-за аварии на теплосетях
На перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе существенно ограничат движение, предупредили в пресс-службе СГК.
27 апреля, 03:20
Возобновили движение по дорогам Коченевского района, закрытых из-за паводка
Ситуацию с паводком в Новосибирской области удалось стабилизировать. Дороги, закрытые для транспорта с 4 апреля, открыли.
12 апреля, 10:50
На двух дорогах Новосибирской области ограничили проезд из-за половодья
Из-за весеннего паводка на двух дорогах Новосибирской области временно ограничено движение. Участки назвали в ТУАД.
4 апреля, 06:34
Улица Промышленная в Новосибирске станет уже. Ее раскопают из-за работ
В Дзержинском районе Новосибирска сузят улицу Промышленная. На участке будут делать ремонт.
17 марта, 04:49
Проезд по ул. Писарева ограничили в Новосибирске с 26 февраля — в чем причина, сроки
Транспортное движение по улице Писарева в Новосибирске будет ограничено с 26 февраля до марта.
26 февраля, 01:40
Проезд на улицах Семьи Шамшиных и Лазурной ограничат в Новосибирске — сроки и причина
Проезд на двух улицах в Новосибирске будет ограничен до конца марта. Называем участки.
25 февраля, 06:26
Изменили движение транспорта из-за обрыва контактной сети на площади Труда
Утром 22 февраля на площади Труда самосвал оборвал контактные сети. Из-за этого временно изменили маршруты общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
22 февраля, 05:23
Движение ограничили на нескольких трассах Новосибирской области — список
В регионе бушует непогода: снег, метель, ветер до 25 м/с и выше, видимость снизилась до 50-100 метров.
14 февраля, 11:15
На четырех трассах Новосибирской области ограничили движение из-за метели
ФКУ «Сибуправдор» приняло решение о введении ограничений на еще четырех трассах в Новосибирской области. Об этом информировала Госавтоинспекция по региону.
9 февраля, 04:44
В Новосибирске продлили ограничения движения на площади Будагова
Из-за срывов сроков строительства четвертого моста через Обь на площади Будагова продлили ограничения на движение транспорта, которые должны были быть сняты 15 февраля
8 февраля, 06:18
Проезд ограничат в двух районах Новосибирска — в чем причина, сроки
В связи с проведением работ по ремонту теплотрасс, движение транспорта в двух районах Новосибирска будет временно ограничено на двух улицах.
6 февраля, 02:23
Проезд по трассам Новосибирской области ограничили из-за жуткой метели
Из-за плохой погоды в Новосибирской области временно было ограничено движение на трассах. Какие магистрали перекрыли и до скольки?
11 января, 01:44
2023
«Кольцо ада» 2024: в Новосибирске продлены ограничения движения на пл. Труда
7 декабря 2023, 08:15
В Новосибирске ограничат движение на Ордынской трассе 19 сентября — пути объезда
18 сентября 2023, 10:49
В Новосибирске улицы Ватутина, Бетонную и Щетинкина сузили из-за ремонта
Из-за работ на теплотрассах в Новосибирске сужены улицы Ватутина, Бетонная и Щетинкина, ограничения продлятся до 7, 12 и 15 июля соответственно.
29 июня 2023, 05:54
Новосибирским водителям закроют две улицы из-за ремонта теплосетей
2 июня 2023, 12:18
В Новосибирске перекроют движение на площади Труда из-за строительства 4 моста
Строительство нового моста на площади Труда в Новосибирске приведет к временному перекрытию движения транспорта с 20 по 26 мая. Постановление появилось на сайте мэрии.
26 апреля 2023, 09:21
Перекрытие улицы Маяковского в Новосибирске: дата, причина, с чем это связано
На сайте мэрии сообщили, что в конце апреля перекроют улицу Маяковского. Рассказываем, с чем это связано.
14 апреля 2023, 02:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика