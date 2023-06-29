В Новосибирске улицы Ватутина, Бетонную и Щетинкина сузили из-за ремонта

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:57
Из-за проведения работ на системе отопления, проезд по нескольким улицам Новосибирска временно ограничен. Водителей просят обратить внимание на дорожные знаки и следовать указаниям.
В частности, на улице Ватутина возле дома №4/1, к. 1, ширина проезжей части сократилась на шесть метров. Это ограничение будет действовать до 7 июля.
На улице Бетонной, у дома №35, также проводятся работы, из-за чего был вырыт участок протяженностью в три метра. Проезд по данному участку будет ограничен до 12 июля.
Кроме того, на улице Щетинкина у дома №32 ширина проезжей части сократилась на два метра. Ограничение будет действовать до 15 июля.