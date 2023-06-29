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В Новосибирске улицы Ватутина, Бетонную и Щетинкина сузили из-за ремонта

29 июня 2023, 05:54
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Ограничения продлятся две недели
Из-за работ на теплотрассах в Новосибирске сужены улицы Ватутина, Бетонная и Щетинкина, ограничения продлятся до 7, 12 и 15 июля соответственно.

Из-за проведения работ на системе отопления, проезд по нескольким улицам Новосибирска временно ограничен. Водителей просят обратить внимание на дорожные знаки и следовать указаниям.

В частности, на улице Ватутина возле дома №4/1, к. 1, ширина проезжей части сократилась на шесть метров. Это ограничение будет действовать до 7 июля.

На улице Бетонной, у дома №35, также проводятся работы, из-за чего был вырыт участок протяженностью в три метра. Проезд по данному участку будет ограничен до 12 июля.

Кроме того, на улице Щетинкина у дома №32 ширина проезжей части сократилась на два метра. Ограничение будет действовать до 15 июля.

Аварийный ремонт: перекрытие улицы Ватутина в Новосибирске до июля 2023
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#Эмилия Губарева#Работы на теплотрассах#Ограничение движения#Дорожные знаки#Транспорт#Город#Новосибирск
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