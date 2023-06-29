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В Новосибирске временно закроют часть улицы Ватутина до 5 июля. Это одна из главных дорог на левом берегу города.
Закрытие будет произведено на участке возле дома №5 в направлении от Котовского к Римского Корсакова. Причина — аварийный ремонт. Чтобы обеспечить проезд водителям, они будут переключены на встречную полосу. Об этом сообщили в Telegram-канале «СГК Новосибирск».
Кроме того, для исправления проблемы с тепловыми сетями, горячая вода будет временно отключена в 26 многоквартирных домах с 29 июня с 10 утра по 30 июня до 9 утра. Жителей Новосибирска просят проявить понимание к данной внештатной ситуации.