Закрытие будет произведено на участке возле дома №5 в направлении от Котовского к Римского Корсакова. Причина — аварийный ремонт. Чтобы обеспечить проезд водителям, они будут переключены на встречную полосу. Об этом сообщили в Telegram-канале «СГК Новосибирск».