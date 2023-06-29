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Аварийный ремонт: перекрытие улицы Ватутина в Новосибирске до июля 2023

29 июня 2023, 01:58
Фото: 1MI
Проезд частично ограничат

В Новосибирске участок улицы Ватутина будет перекрыт до 5 июля 2023

Улицу Ватутина в Новосибирске перекрыли частично до 5 июля из-за аварийного ремонта. Также временно отключат горячую воду у жильцов 26 домов.

В Новосибирске временно закроют часть улицы Ватутина до 5 июля. Это одна из главных дорог на левом берегу города.

Закрытие будет произведено на участке возле дома №5 в направлении от Котовского к Римского Корсакова. Причина — аварийный ремонт. Чтобы обеспечить проезд водителям, они будут переключены на встречную полосу. Об этом сообщили в Telegram-канале «СГК Новосибирск».

Кроме того, для исправления проблемы с тепловыми сетями, горячая вода будет временно отключена в 26 многоквартирных домах с 29 июня с 10 утра по 30 июня до 9 утра. Жителей Новосибирска просят проявить понимание к данной внештатной ситуации.

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#Эмилия Губарева#Перекрытие#Аварийный ремонт#Горячая вода#Технические работы#Отключение#Город#Транспорт#Новосибирск
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