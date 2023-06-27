Очередной этап программы испытаний труб на прочность повышенным давлением начнется в Новосибирске 5 июля. До 12 июля будет отключена горячая вода у потребителей, запитанных от ТЭЦ-2 (городской вывод). Под отключения попадает центр города и часть Октябрьского района. В этот же срок не будет горячей воды у потребителей ТЭЦ-4 в Заельцовском районе.