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График массовых отключений горячей воды в июле 2023 объявили в мэрии Новосибирска

27 июня 2023, 05:04
Фото: 1MI
Отключения коснутся жителей правого берега Оби

В Новосибирске снова начнутся массовые отключения горячей воды с 5 июля 2023

Новый этап гидравлических испытаний трубопроводов на прочность начнется с 5 июля

Очередной этап программы испытаний труб на прочность повышенным давлением начнется в Новосибирске 5 июля. До 12 июля будет отключена горячая вода у потребителей, запитанных от ТЭЦ-2 (городской вывод). Под отключения попадает центр города и часть Октябрьского района. В этот же срок не будет горячей воды у потребителей ТЭЦ-4 в Заельцовском районе.

Что касается ремонтной программы тепловых сетей, то сейчас работы идут на 22 участках из 35, где запланировано проведение капитального ремонта, сообщил во вторник, 27 июня в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

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