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Когда включат горячую воду: где узнать по адресу дома в Новосибирске летом 2023

17 мая 2023, 23:57
Фото: 1MI
Названы сроки включения горячей воды в Новосибирске
Горячую воду по графику СГК уже отключают практически каждый день в десятках домах Новосибирска. Без нее горожанам придется обходиться порядка 14 дней, а когда и по каким адресам будут водоснабжение включать – сроки смотрите в материале Atas.info.

Самим кипятить воду до теплого состояния с 16 мая приходится жильцам около 5000 многоэтажек. Под отключения попала зона ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод, а зона ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод лишились горячей воды сегодня, 18 мая. Кипяток им вернут в краны в конце мая – 25 и 28 числа.

Дальше предстоит пожить в стесненных условиях жителям домов, находящихся в зоне ТЭЦ-3, ТЭЦ-5, ТЭЦ-2. Квартиры начнут оставлять без горячей воды поэтапно, по микрорайонам – с конца мая до середины июня, с начала июня до конца месяца и т.д.

Испытания теплосетей продлятся до 18 августа. Горячее водоснабжение будут отключать, а через 2 недели возвращать в дома по адресам и районам, указанным в графике СГК. Найти свой дом и посмотреть сроки отключений/включений воды можно на официальной странице компании и на онлайн-карте.

Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Узнать подробнее

Отметим, горячую воду отключают в жилых домах Новосибирска ежегодно в рамках гидравлических испытаний. Горожанам нужно понимать, что энергетики проверяют теплосети на прочность, чтобы избежать неприятных «сюрпризов» с отоплением зимой.

Они помогают выявить дефекты на тепловых сетях. Для этого через трубопроводы прогоняют кипяток. На участках, где проходят работы, могут образоваться «фонтаны» – пешеходам и водителям стоит быть осторожнее, предупреждает СГК.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Горячая вода#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Алина Шефер
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