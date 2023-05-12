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Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта

12 мая 2023, 04:59
Фото: 1MI
Онлайн карта отключений горячей воды заработала в Новосибирске

Онлайн карту отключений горячей воды создали для жителей Новосибирска

Горячую воду начнут поэтапно отключать с 16 мая 2023 года в домах Новосибирска. СГК запустила онлайн карту, по которой жильцы смогут найти свой дом и узнать дату отключения.

Как будут проходить гидравлические испытания:

В столице Сибири начнутся традиционные гидравлические испытания городских теплосетей на прочность и плотность. Первые подобные испытания были проведены более 5 лет назад и повторяются ежегодно путём повышения температуры теплоносителя до 130 °С для проверки способности к снижению риска повреждения системы.

Отключения воды будут проходить в течение 14 дней, а температура воды в теплосетях будет снижена до +40°С, чтобы уменьшить возможный риск для жителей.

Где посмотреть онлайн карту отключений горячей воды:

Онлайн карта отключений воды появилась на сайте регионального отделения Сибирской генерирующей компании (СГК). Горячее водоснабжение будут перекрывать в домах поочередно, по зонам ТЭЦ.

Узнать график отключений горячей воды по адресам можно в материале Atas.info. Также на интерактивной карте СГК.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
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Эксперты предупреждают население об опасности размывов грунта и выхода воды с температурой 100 градусов, поэтому необходимо соблюдать осторожность при пребывании на улице возле теплотрасс и особенно быть внимательными водителям автотранспорта, так как многие теплотрассы проходят под проезжей частью.

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#Алина Шефер#Город#Горячая вода#Отключение#Новосибирск#Новосибирская область
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