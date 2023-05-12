Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта

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В столице Сибири начнутся традиционные гидравлические испытания городских теплосетей на прочность и плотность. Первые подобные испытания были проведены более 5 лет назад и повторяются ежегодно путём повышения температуры теплоносителя до 130 °С для проверки способности к снижению риска повреждения системы.
Отключения воды будут проходить в течение 14 дней, а температура воды в теплосетях будет снижена до +40°С, чтобы уменьшить возможный риск для жителей.
Онлайн карта отключений воды появилась на сайте регионального отделения Сибирской генерирующей компании (СГК). Горячее водоснабжение будут перекрывать в домах поочередно, по зонам ТЭЦ.
Узнать график отключений горячей воды по адресам можно в материале Atas.info. Также на интерактивной карте СГК.
Эксперты предупреждают население об опасности размывов грунта и выхода воды с температурой 100 градусов, поэтому необходимо соблюдать осторожность при пребывании на улице возле теплотрасс и особенно быть внимательными водителям автотранспорта, так как многие теплотрассы проходят под проезжей частью.