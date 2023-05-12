Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта

В столице Сибири начнутся традиционные гидравлические испытания городских теплосетей на прочность и плотность. Первые подобные испытания были проведены более 5 лет назад и повторяются ежегодно путём повышения температуры теплоносителя до 130 °С для проверки способности к снижению риска повреждения системы.