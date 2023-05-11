Горячую воду начнут поэтапно отключать в домах в Новосибирске через неделю. Стартует сезон гидравлических испытаний теплосетей на прочность. СГК опубликовал график отключений горячей воды с мая по август 2023 года. Когда и где отключат по районам и улицам.

Горячее водоснабжения отключат 16 мая в домах, входящих в зону ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод. Это продлится около 2 недель. Массовые отключения начнутся с 18 мая в Новосибирске. Свыше 30 улиц, попадающих в ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод, останутся без горячей воды. Включая, Ягодную, Выборную, Луговую и другие улицы части Октябрьского и Первомайского районов. Со всеми адресами можно ознакомиться в нашем прошлом материале. График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска Узнать подробнее Большая часть Кировского района по ТЭЦ-3 Зона ПНС-2 попадет под отключение горячей воды на следующий день, с 19 мая. Туда входят улицы, Петухова, Ольховская, Зорге и прочие. Ленинский район испытания коснутся 30 мая. Воду придется кипятить жителям улиц Троллейной, Титова, Вертковской, в нескольких микрорайонах, включая Затон. Также масштабные отключения горячей воды пройдут в крупной зоне ТЭЦ-5 с 31 мая. В список войдут многие улицы в Центральном районе мегаполиса по Дзержинской линии метро.