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Где отключат горячую воду в Новосибирске с 18 мая 2023 - адреса: районы, улицы

11 мая 2023, 04:58
Фото: 1MI
Горячую воду начнут массово отключать в Новосибирске с 18 мая
Горячую воду начнут поэтапно отключать в домах в Новосибирске через неделю. Стартует сезон гидравлических испытаний теплосетей на прочность. СГК опубликовал график отключений горячей воды с мая по август 2023 года. Когда и где отключат по районам и улицам.

Горячее водоснабжения отключат 16 мая в домах, входящих в зону ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод. Это продлится около 2 недель.

Массовые отключения начнутся с 18 мая в Новосибирске. Свыше 30 улиц, попадающих в ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод, останутся без горячей воды. Включая, Ягодную, Выборную, Луговую и другие улицы части Октябрьского и Первомайского районов. Со всеми адресами можно ознакомиться в нашем прошлом материале.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
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Большая часть Кировского района по ТЭЦ-3 Зона ПНС-2 попадет под отключение горячей воды на следующий день, с 19 мая. Туда входят улицы, Петухова, Ольховская, Зорге и прочие.

Ленинский район испытания коснутся 30 мая. Воду придется кипятить жителям улиц Троллейной, Титова, Вертковской, в нескольких микрорайонах, включая Затон.

Также масштабные отключения горячей воды пройдут в крупной зоне ТЭЦ-5 с 31 мая. В список войдут многие улицы в Центральном районе мегаполиса по Дзержинской линии метро.

#Алина Шефер#Общество#Горячая вода#Испытания#СГК#Новосибирск#Новосибирская область
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