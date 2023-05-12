Почти 2 тысячи домов остались без горячей воды в Новосибирске — в чем причина, сроки

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В разных районах Новосибирска 11 мая отключили горячую воду в 1 816 домах. Данные о выключении подали заранее на портале 051, но многие жители сообщили о том, что не получили объявления об этой процедуре.
Проблема отключения горячей воды коснулась значительной части домов в Новосибирске. Стоит отметить, что данная ситуация связана с испытаниями теплосетей на максимальную мощность, которые запустила «Сибирская генерирующая компания» 11 мая. Продолжаться испытания будут до 16-го мая по всему городу.
«Утром сегодня выключили холодную воду, а вчера горячую. Речи о холодной воде не было никакой, было неожиданно, так как не подготовились и даже в бутылки не набрали», — сетуют в беседе с Atas.info сибиряки.
«Вчера утром отключили горячую воду, я совсем забыла об этих отключениях, уведомления на моем доме не было, откуда я должна была знать про этот портал и их извещения», — рассказала Atas.info жительница Новосибирска Ирина.
На карте отключений портала 051 отмечено, что горячая вода вернется в 23:55 12 мая. Сервис не опубликовал информацию об отключении холодной воды. Напомним, что ранее мы рассказали, как узнать дату и адрес отключения горячей воды на онлайн-карте.