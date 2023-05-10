Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Испытания произойдут на 14 этапах, и максимальное время отключения составит 14 дней. У жителей будут временные отсутствия горячей воды по следующим зонам ТЭЦ:
Первыми без горячего водоснабжения останутся жители ТЭЦ-4 Северный, Красногорский вывод в Калининском районе Новосибирска. Это улицы Богдана Хмельницкого, Народная, Советской Сибири, Бардина, Краснодонский переулок, Александра Невского, Менделеева, Учительская, Новая заря, Овчукова, Власова, Объединения, Макаренко, Столетова. Сроки – с 16 по 28 мая.
Следом, с 18 по 25 мая, отключат воду в ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод – это дома на улицах Лазурная, Волочаевская, Зеленая, Ягодная, Луговая, Горная, Садовая, Выборная, Кленовая, Рябиновая, Пролетарская, Взлетная, Заречная, а также другие, указанные на карте снизу:
С 19 по 31 мая - ТЭЦ-3 Зона ПНС-2 в Кировском районе. Улицы Бронная, Петухова, Зорге, Комсомольская, Герцена, Союзная, Виктора Шмелева, Александра Чистякова, Пионерская, Саввы Кожевникова, Тюменская, Обской переулок, Урманова, Аникина, Мира, Бетонная, Горбаня, Ольховская, Бурденко, Беловежская, Чукотская, Серафимовича, Успенского, Ударная, 4-й Черкасский переулок, Любинская, Николая Грицюка, 4-я Восточная, Советское шоссе.
С 30 мая по 11 июня отключения пройдут в ТЭЦ-3. Попадут почти все дома Ленинского района по улицам и микрорайонам «Чистая слобода», Титова, Троллейная, Левобережный, Северо-Чемской, Юго-Западный, Станиславского, Римского-Корсакова, Широкая, Ватутина, Костычева, Вертковская, Покрышкина, Пархоменко, Плахотного, Затон.
ТЭЦ-4 микрорайоны №5,6 не обойдут стороной с 30 мая по 7 июня. Воды не станет в домах по улицам Тагильская, Игарская, Мясниковой, Гребенщикова, в микрорайонах Родники и Снегири.
Испытания проведут с 31 мая по 12 июня в ТЭЦ-5 Зона ПНС-10, Фрунзе 5РТС. Горячая вода пропадет на улицах по линиям метро «Золотая Нива», «Маршала Покрышкина», «Березовая роща», «Сибирская», «Красный проспект». В частости энергетики затронут Челюскинский жилмассив, Закаменский, Березовую рощу, Фрунзенский.
На скриншоте представлены улицы ТЭЦ-2 Городской вывод, зона ПНС-1 (Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район), которые попадут под отключения горячей воды с 5 по 14 июля.
С 5 по 16 июля работы проведут в ТЭЦ-4 зона ПНС-5, Кропоткина-Деповская 5РТС. Отключат от горячей воды весь Кропоткинский жилмассив, Ботанический, а также улицы Залесского, Территория Горбольницы, Даргомыжского, Магаданская, Кузьмы Минина, Георгия Колонды, Шевцовой, Мочищенское шоссе, Аэропорт.
С 13 по 24 июля воды не станет в ТЭЦ-5 зона ПНС-6, а с 15 по 25 июля в ТЭЦ-2 Ленинский вывод – все дома, в округе Маркса (Ватутина, Блюхера), а также входящие в жилмассивы Лесоперевалка, Восточный, Радужный каскад, Башня, Мичуринец и Горский.
С 25 июля по 4 августа - ТЭЦ-4 Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода. Дома по улице Авиастроителей и вдоль ее, часть Богдана Хмельницкого и часть Объединения, а также Карпатская, Окружная. С 26 июля по 2 августа ТЭЦ-2 Городской вывод, зона ПНС-1 (Большевистская, Революции, Фабричная), с 2 по 13 августа - ТЭЦ-5 Зона ПНС-11 14.
Последними попадут под отключения горячей воды с 14 по 18 августа дома в ТЭЦ-2 Головной участок Городского вывода.