С 13 по 24 июля воды не станет в ТЭЦ-5 зона ПНС-6, а с 15 по 25 июля в ТЭЦ-2 Ленинский вывод – все дома, в округе Маркса (Ватутина, Блюхера), а также входящие в жилмассивы Лесоперевалка, Восточный, Радужный каскад, Башня, Мичуринец и Горский.