Во вторник, 13 декабря, из-за аварии на теплотрассе на улице 3-го Интернационала без отопления остались 65 многоэтажных домов. Еще одна авария на магистральной сети в районе улицы Аэропорт привела к отключению отопления в 154 домах Заельцовского района, в основном это двух- и трехэтажные здания. Предполагается, что повреждения устранят до конца текущего дня, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев.