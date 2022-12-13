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Более 200 домов остались в Новосибирске без отопления из-за гнилых трубопроводов

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI
Батареи остыли в Октябрьском и Заельцовском районах города

Аварии на магистральных сетях оставили без тепла более 200 домов в Новосибирске

Сотни жилых домов остаются без тепла из-за аварий в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Между тем, ночью синоптики прогнозируют похолодание ниже 30 градусов мороза

Во вторник, 13 декабря, из-за аварии на теплотрассе на улице 3-го Интернационала без отопления остались 65 многоэтажных домов. Еще одна авария на магистральной сети в районе улицы Аэропорт привела к отключению отопления в 154 домах Заельцовского района, в основном это двух- и трехэтажные здания. Предполагается, что повреждения устранят до конца текущего дня, сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрий Перязев.

Всего за последние 10 дней в Новосибирске произошло 143 аварии на тепловых сетях, из них 20 на магистральных трубопроводах, остальные дефекты выявлены на внутриквартальных сетях, подчеркнул глава профильного департамента.

При этом, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, ликвидации аварий на трубопроводах зачастую не означают скорого возвращения отопления в квартиры. Проблема в некачественной работе управляющих компаний, которые запаздывают с подключением тепла на "последней миле".

По прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 14 декабря, в регион придет похолодание до 34 градусов ниже нулевой отметки.

 

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#Город#Новосибирск#Отопление#Авария#Трубы
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