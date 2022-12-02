Прорыв за прорывом: самые крупные коммунальные аварий Новосибирска за неделю

Самая крупная авария произошла 28 ноября на улице Промышленной. Тогда без отопления в лютый мороз остались 94 объекта, в том числе детские сады и медучреждения. Без тепла несколько часов сидели 14 тысяч человек.
1 декабря тепло отключили от домов на улице Серафимовича. Под отключение попали 11 домов, а также 3 социальных объекта.
В этот же день на Ключ-Камышенском плато отключили от тепла 45 жилых домов и три детсада. Аварию устранили к 8 утра.
2 декабря на улице Котовского от тепла отключили 6 домов. А на улице Октябрьской отопления не было в 11 домах.
Во всех случая трубы не справлялись с напряжением. Никто не ждал аномальных морозов в ноябре. Изношенные теплотрассы не выдерживают нагрузки.