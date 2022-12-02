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Прорыв за прорывом: самые крупные коммунальные аварий Новосибирска за неделю

Сегодня, 07:36
Фото: atas.info
Ремонт труб

В Новосибирске названы самые крупные коммунальные аварий за неделю

За неделю в Новосибирске произошло 5 коммунальных аварий: во всех случая прорывало трубу на теплотрассах, рассматриваем, на каких улицах горожане были без отопления.

Самая крупная авария произошла 28 ноября на улице Промышленной. Тогда без отопления в лютый мороз остались 94 объекта, в том числе детские сады и медучреждения. Без тепла несколько часов сидели 14 тысяч человек.

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1 декабря тепло отключили от домов на улице Серафимовича. Под отключение попали 11 домов, а также 3 социальных объекта.

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В этот же день на Ключ-Камышенском плато отключили от тепла 45 жилых домов и три детсада. Аварию устранили к 8 утра.

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2 декабря на улице Котовского от тепла отключили 6 домов. А на улице Октябрьской отопления не было в 11 домах.

Во всех случая трубы не справлялись с напряжением. Никто не ждал аномальных морозов в ноябре. Изношенные теплотрассы не выдерживают нагрузки.

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сгк
Фото: Карта износа теплотрасс в левобережных районах Новосибирска 2022
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление
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