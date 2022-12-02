Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем тг-канале, в Дзержинском и Октябрьском районе вернули отопление в дома, которые попали под отключение.
Всего тепла не было в 22 домах в Дзержинском районе. Коммунальную аварию устранили к 5 утра. Работы велись всю ночь.
В Октябрьском районе отопление отключили в 45 домах, трех детских садах. Работы велись до 8 утра. В настоящий момент идет заполнение теплотрассы.
Ранее студенты НГУ возмущались, что в общежитии в Академгородке «едва теплые» батареи. А жители Академгородка замерзают от недостатка отопления.