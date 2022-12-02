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Отопление вернули в дома новосибирцев после коммунальной аварии

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
Отопление вернули рано утром

В Новосибирске вернули отопление жителям Дзержинского района

Жители многоквартирных домов в двух районах Новосибирска получили отопление. В четверг, 1 декабря там отключили тепло в 22 домах.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем тг-канале, в Дзержинском и Октябрьском районе вернули отопление в дома, которые попали под отключение.

Всего тепла не было в 22 домах в Дзержинском районе. Коммунальную аварию устранили к 5 утра. Работы велись всю ночь.

Детский сад и 24 дома остались без отопления в Новосибирске
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В Октябрьском районе отопление отключили в 45 домах, трех детских садах. Работы велись до 8 утра. В настоящий момент идет заполнение теплотрассы.

Ранее студенты НГУ возмущались, что в общежитии в Академгородке «едва теплые» батареи. А жители Академгородка замерзают от недостатка отопления.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление
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