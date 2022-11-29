atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Академгородок замерзает из-за недостатка отопления

Сегодня, 16:06
Фото: Wikimedia
Морской проспект
Местные жители считают, что в этом виноват ФГУП "УЭВ", который обеспечивает теплом и горячей водой правобережную часть Советского района Новосибирска, пишет газета "Родные берега"

Люди жалуются на недостаточное отопление в управляющую компанию, в районную администрацию, в СМИ и соцсети. Но толку никакого — в помещениях, жилых и рабочих, по прежнему холодно. НГУ, УК ФГБУ "Академия комфорта" и ООО "Разъездная,12" провели замеры температуры теплоносителя на входе в жилые дома, учебные корпуса и общежития.

В НГУ температура теплоносителя составляет +85-90 °C, в домах ООО «Разъездная,12» — от +82 до +85 градусов, в  жилых зданиях ФБГУ «Академия комфорта» и вовсе плюс 84.

При этом нормативы предписывают, чтобы в 25-градусные морозы в подающем трубопроводе теплоноситель был разогрет как минимум до +125 °C.

Сейчас жильцы домов и постояльцы общежитий массово составляют акты, в которых фиксируют температуру в жилых помещениях.

НГУ и "Разъездная, 12" намерены обратиться за помощью Министерство науки и высшего образования, которое контролирует деятельность ФГУП "УЭВ". "Академия комфорта", которую также курирует Минобрнауки, уже направило обращение на имя руководителя департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства с требованием провести проверку и зафиксировать, что температура теплоносителя не соответствует норме.

Ранее студенты НГУ возмущались, что в общежитии в Академгородке "едва теплые" батареи.

93 дома без тепла в лютый мороз: в Новосибирске прорвало трубу 1986 года
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новосибирск#Академгородок#Отопление#Теплоноситель
Подпишитесь
Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников
Вчера, 08:34
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Вчера, 04:50
Работа в Донбассе: ТОП-5 самых дорогих вакансий в ДНР и ЛНР
Сегодня, 10:05
Армянские танцы у моря: в шоу «Четыре свадьбы» сыграла свадьбу пара из Бердска
Сегодня, 04:02
Новосибирский юрист назвал срок нахождения мобилизованных на СВО
Сегодня, 01:15
Школа скрывает: В Новосибирске девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
Сегодня, 08:39