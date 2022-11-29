Академгородок замерзает из-за недостатка отопления

Люди жалуются на недостаточное отопление в управляющую компанию, в районную администрацию, в СМИ и соцсети. Но толку никакого — в помещениях, жилых и рабочих, по прежнему холодно. НГУ, УК ФГБУ "Академия комфорта" и ООО "Разъездная,12" провели замеры температуры теплоносителя на входе в жилые дома, учебные корпуса и общежития.

В НГУ температура теплоносителя составляет +85-90 °C, в домах ООО «Разъездная,12» — от +82 до +85 градусов, в жилых зданиях ФБГУ «Академия комфорта» и вовсе плюс 84.

При этом нормативы предписывают, чтобы в 25-градусные морозы в подающем трубопроводе теплоноситель был разогрет как минимум до +125 °C.

Сейчас жильцы домов и постояльцы общежитий массово составляют акты, в которых фиксируют температуру в жилых помещениях.

НГУ и "Разъездная, 12" намерены обратиться за помощью Министерство науки и высшего образования, которое контролирует деятельность ФГУП "УЭВ". "Академия комфорта", которую также курирует Минобрнауки, уже направило обращение на имя руководителя департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства с требованием провести проверку и зафиксировать, что температура теплоносителя не соответствует норме.

Ранее студенты НГУ возмущались, что в общежитии в Академгородке "едва теплые" батареи.