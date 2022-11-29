"Батареи едва теплые": студенты НГУ замерзают в общежитии

"Ставлю кастрюли греться, чтобы вода кипела и хоть какое-то тепло шло. Заклеила скотчем и полотенцами как могла щели на окнах, но это почти бесполезно. Сразу кутаюсь в одеяла, когда прихожу. Единственная мысль: поскорее согреться", - жалуется Ольга.
Чтобы хоть как-то спастись от холода девушка приобрела на днях тепловентилятор.
Другая жительница общежития отмечает, что проблема усугубилась в этом году. По ее словам, в других зданиях Академгородка отопление работает нормально. Ульяна, так зовут студентку, обращалась в администрацию, обещали прислать мастера, но никто так и не пришел.
"Батареи едва теплые, по сравнению с прошлым годом или с другими домами в городе. Трубы считай холодные. Все окна продуваются, несколько дней назад все эти щели просто покрылись льдом", - возмущается она.
Студент НГУ Виктор (имя изменено) описал похожую картину, добавив, что использовать обогревательные приборы не получается - "даже самую обычную технику, из-за перегрузки сразу выбивает пробки". Он также сообщил журналистам, что завтра в общежитие придут представители руководства университета, однако "прогнозы у всех крайне неоптимистичные, с 99% вероятностью все останется на своих местах".
Ранее тысячи жителей Дзержинского района Новосибирска остались без отопления, из-за лопнувшей трубы. Коммунальщики ликвидировали аварию на теплотрассе только глубокой ночью.
До этого в ЖК "Светлый" в поселке Октябрьский под Новосибирском прекратилась подача тепла в 30-градусный мороз.