Под Новосибирском жители 22 многоэтажек остались без отопления в мороз

Десятки жителей поселка Октябрьский под Новосибирском остались без отопления. Сегодня, 27 ноября, за окном -30 градусов, а в их квартирах +5.

Батареи не греют в 22 многоэтажках в ЖК «Светлый». За сутки они уже успели обледенеть. «Отопление отключили днем 26 ноября и до сих пор не вернули обратно. Тогда же на несколько часов отключили свет. Мы обратились в дежурку, где нам сказали, что авария в котельной из-за скачков электроэнергии. Вызвали бригаду, но чинят очень медленно, мы уже в пуховиках ходим дома», - пожаловались читатели Atas.info. В ГУ МЧС Новосибирской области отметили, что ремонт продолжается. Отопление должны включить к вечеру сегодняшнего дня. Как пишут в паблике «Жилой район Светлый (Новосибирск)», в котельную закупили насосы, их монтируют.