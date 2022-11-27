atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Под Новосибирском жители 22 многоэтажек остались без отопления в мороз

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI
Десятки жителей поселка Октябрьский под Новосибирском остались без отопления
Десятки жителей поселка Октябрьский под Новосибирском остались без отопления. Сегодня, 27 ноября, за окном -30 градусов, а в их квартирах +5.

Батареи не греют в 22 многоэтажках в ЖК «Светлый». За сутки они уже успели обледенеть.

«Отопление отключили днем 26 ноября и до сих пор не вернули обратно. Тогда же на несколько часов отключили свет. Мы обратились в дежурку, где нам сказали, что авария в котельной из-за скачков электроэнергии. Вызвали бригаду, но чинят очень медленно, мы уже в пуховиках ходим дома», - пожаловались читатели Atas.info.

В ГУ МЧС Новосибирской области отметили, что ремонт продолжается. Отопление должны включить к вечеру сегодняшнего дня.

Как пишут в паблике «Жилой район Светлый (Новосибирск)», в котельную закупили насосы, их монтируют.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление
Подпишитесь
Барахолка или модный показ: первый фестиваль красоты прошел в Новосибирске
Вчера, 11:25
В Новосибирске стали известны претенденты на строительство мусорных полигонов
25 ноября 08:07
Застройщик из Академгородка арестован по подозрению в мошенничестве
Вчера, 03:05
Правительство Новосибирской области в суде ответит за "мусорную концессию"
Вчера, 07:25
Снежный городок в Театральном сквере Новосибирска к Новому году-2023: как украсят
Сегодня, 02:52
В Новосибирске начали установку главной елки перед Оперным театром
Вчера, 09:16