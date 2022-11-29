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93 дома без тепла в лютый мороз: в Новосибирске прорвало трубу 1986 года

Сегодня, 01:53
Фото: 1MI
Полностью тепло восстановят сегодня утром

В Новосибирске восстановили отопление после коммунальной аварии в Дзержинском районе

Сотрудники СГК частично ликвидировали аварию на теплотрассе, из-за которой 93 дома остались без тепла в Дзержинском районе. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в своем ТГ-канале.

Глава города опубликовал на странице пост, что тепло в дома на улице Промышленной вернулось еще ночью. Однако 11 жилых объектов еще оставались отключенными от теплоснабжения. Подключить их к теплу обещали к 6 утра.

В Новосибирске 93 дома остались без отопления в сильные морозы
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Причиной аварии стал прорыв теплотрассы. Там повредилась труба, которая была установлена еще в 1986 году, рассказали в Сибирской генерирующей компании.

Напомним, что тепло отключили в домах 28 ноября вечером. Без отопления остались 93 дома. Из-за прорыва трубы, затопило улицу Промышленную.

Напомним, что над устранением дефекта трудились четыре аварийные бригады. На место ЧП приехал и мэр Анатолий Локоть, который возглавил штаб по ликвидации аварии. 

#Происшествия#Отопление#Эмилия Губарева
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