Глава города опубликовал на странице пост, что тепло в дома на улице Промышленной вернулось еще ночью. Однако 11 жилых объектов еще оставались отключенными от теплоснабжения. Подключить их к теплу обещали к 6 утра.
Причиной аварии стал прорыв теплотрассы. Там повредилась труба, которая была установлена еще в 1986 году, рассказали в Сибирской генерирующей компании.
Напомним, что тепло отключили в домах 28 ноября вечером. Без отопления остались 93 дома. Из-за прорыва трубы, затопило улицу Промышленную.
Напомним, что над устранением дефекта трудились четыре аварийные бригады. На место ЧП приехал и мэр Анатолий Локоть, который возглавил штаб по ликвидации аварии.