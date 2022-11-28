СГК планирует восстановить отопление в Дзержинском районе к десяти часам утра

Мероприятия по локализации и починке дефекта теплотрассы начались еще в 18:30 часов понедельника, 28 февраля. На объекте задействованы 4 аварийные бригады и 7 единиц специальной техники.
На место происшествия, помимо ремонтников, приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть и возглавил штаб по ликвидации аварии
Ранее мэр Новосибирска Анатолий сообщил, что дома будут подключены к теплу не одновременно. В данный момент ремонтная служба пытается добраться до переключений, с целью минимизировать количество неотапливаемых домов.