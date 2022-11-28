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СГК планирует восстановить отопление в Дзержинском районе к десяти часам утра

Сегодня, 15:58
Фото: Telegram-канал "Анатолий Локоть"
Авария на теплотрассе
Пресс-служба “Сибирской генерирующей компании” планирует завершить работы на Промышленной до 10:30 часов утра 29 ноября

Мероприятия по локализации и починке дефекта теплотрассы начались еще в 18:30 часов понедельника, 28 февраля. На объекте задействованы 4 аварийные бригады и 7 единиц специальной техники. 

На место происшествия, помимо ремонтников, приехал мэр Новосибирска Анатолий Локоть и возглавил штаб по ликвидации аварии 

Ранее мэр Новосибирска Анатолий сообщил, что дома будут подключены к теплу не одновременно. В данный момент ремонтная служба пытается добраться до переключений, с целью минимизировать количество неотапливаемых домов. 

В Новосибирске 93 дома остались без отопления в сильные морозы
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#Происшествия#Город#Новосибирск#СГК#Отопление#93 дома
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