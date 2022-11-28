В Новосибирске из-за сильных морозов отменили рейсы автобусов в Казахстан

Информация об этом появилась на сайте Новосибирского автовокзала. Причиной отмены дальних рейсов называют сильные морозы, которые обрушились на регион.
"По метеоусловиям 28 ноября отменены рейсы в Казахстан", — говорится в объявлении.
Также руководство автовокзала решило отменить поездки в Усть-Каменогорск, которые были запланированы на 16.00 и 18.30 часов, и в Семей — автобусы должны были отправиться в 17.15 и 19.20.
Пассажирам, купившим билеты заранее, предложили перенести запланированную поездку на другой день, когда ослабнут морозы. Билеты можно сдать сдать в кассах автовокзала.
Также сотрудники автовокзала предупредили пассажиров, что сегодня ночью температура опустится до -29, местами — до -36 градусов.
Ранее более тысячи новосибирских школьников прогуляли школу из-за лютых морозов.