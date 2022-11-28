atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске из-за сильных морозов отменили рейсы автобусов в Казахстан

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Морозная погода из окна автомобиля
Сегодня из Новосибирска отменили несколько автобусных рейсов дальнего следования.

Информация об этом появилась на сайте Новосибирского автовокзала. Причиной отмены дальних рейсов называют сильные морозы, которые обрушились на регион.

"По метеоусловиям 28 ноября отменены рейсы в Казахстан", — говорится в объявлении.

Также руководство автовокзала решило отменить поездки в Усть-Каменогорск, которые были запланированы на 16.00 и 18.30 часов, и в Семей — автобусы должны были отправиться в 17.15 и 19.20.

Пассажирам, купившим билеты заранее, предложили перенести запланированную поездку на другой день, когда ослабнут морозы. Билеты можно сдать сдать в кассах автовокзала.

Также сотрудники автовокзала предупредили пассажиров, что сегодня ночью температура опустится до -29, местами — до -36 градусов.

Ранее более тысячи новосибирских школьников прогуляли школу из-за лютых морозов.

Читайте также:
Еще один ребенок сбит в НовосибирскеМеждугородний автобус раздавил лося под НовосибирскомКаким авто категорически нельзя делать отогрев машины и "прикуривание" в мороз
#Новосибирск#Новосибирская область#Новосибирск - Казахстан#Автобус#Отмена#Происшествия#Транспорт#Экология
Подпишитесь
Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников
Сегодня, 08:34
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Сегодня, 04:50
Плоскостопие - врач рассказал, чем опасна болезнь, с которой не призывают в армию
Вчера, 05:01
Министр строительства Колмаков: «До ввода нового ЛДС осталось совсем немного времени»
Сегодня, 04:02
Без отопления в мороз остались 22 дома под Новосибирском – в чем причина
Сегодня, 04:17
За убийство из ревности студента НГТУ преподаватель из Новосибирска сядет на 16 лет
Сегодня, 07:51