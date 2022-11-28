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Еще один ребенок сбит в Новосибирске

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
Пешеходный переход
Эпидемия ДТП, где пострадавшими оказываются юные новосибирцы, продолжается. Сегодня, 28 ноября, мальчика 2011 года рождения сбили в Кировском районе города.

О случившемся сообщает VK-сообщество “АСТ-54”. Согласно опубликованной информации, 22-х летний мужчина за рулем Nissan Almera наехал на ребенка возле дома № 30 по Бронной. Мальчик переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в 7:30 часов утра.

Характер травм юного пешехода не уточняются. Однако известно, что в результате ДТП школьник угодил в больницу. Водитель с места аварии не скрывался, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что ранее новосибирские водители за три дня успели сбить шесть школьников.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Дети#ДТП
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