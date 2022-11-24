Машина вновь сбила школьника в Новосибирске

Школьник 2011 года рождения шел по двору возле дома № 16/1 на улице Народной. В шестом часу вечера водитель кроссовера Subaru Foreste наехал на юного пешехода.
Ребенок был доставлен в больницу, о характере и тяжести полученных травм на момент публикации не сообщается.
Напомним, что это второй случай ДТП с участием школьника за 24 ноября. Рано утром пострадали двое детей на Бронном переулке.
Днем ранее на тротуаре по улице Часовая на мальчика четырнадцати лет наехала Honda Accord
В тот же день в Бердске 10-летний ребенок попал под колеса на пешеходном переходе.
22 ноября схожее происшествие произошло на Красном проспекте Новосибирска со школьником девяти лет.