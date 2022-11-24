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Машина вновь сбила школьника в Новосибирске

Сегодня, 13:41
Фото: 1MI
Школьница с портфелем

В Новосибирске 11-летнего ребенка сбила машина, его доставили в больницу

О происшествии в Калининском районе города сообщает VK-сообщество “АСТ-54”. По их информации ребенок попал в больницу. Это шестой ребенок, пострадавший в ДТП за последние три дня.

Школьник 2011 года рождения шел по двору возле дома № 16/1 на улице Народной. В шестом часу вечера водитель кроссовера Subaru Foreste наехал на юного пешехода.

Ребенок был доставлен в больницу, о характере и тяжести полученных травм на момент публикации не сообщается.

Напомним, что это второй случай ДТП с участием школьника за 24 ноября. Рано утром пострадали двое детей на Бронном переулке.

 

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Днем ранее на тротуаре по улице Часовая на мальчика четырнадцати лет наехала Honda Accord

 

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В тот же день в Бердске 10-летний ребенок попал под колеса на пешеходном переходе.

 

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22 ноября схожее происшествие произошло на Красном проспекте Новосибирска со школьником девяти лет.

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