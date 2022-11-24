Машина вновь сбила школьника в Новосибирске

В Новосибирске 11-летнего ребенка сбила машина, его доставили в больницу

О происшествии в Калининском районе города сообщает VK-сообщество “АСТ-54”. По их информации ребенок попал в больницу. Это шестой ребенок, пострадавший в ДТП за последние три дня.