Сбил детей и уехал с места ДТП в Новосибирске – что произошло

Инцидент произошел на Бронном переулке рано утром. Водитель сбил двух пешеходов. Не оказав им никакой помощи, автомобилист скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.
Выяснилось, что в аварии пострадали 13 и 14-летние школьники. Они переходили по пешеходному переходу.
После аварии пострадавших госпитализировали в больницу с травмами. Однако их характер не уточняется.
Госавтоинспекция в поисках автомобилиста, который уехал с места ДТП.
Напомним, что ранее водитель сбил 9-летнего мальчика и уехал с места аварии. Через время виновника нашли. Им оказался 35-летний мужчина. Ему грозит штраф.