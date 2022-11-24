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Сбил детей и уехал с места ДТП в Новосибирске – что произошло

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Подростки в больнице

Водитель сбил двух школьников в Новосибирске и скрылся с места ДТП

В Новосибирске 24 ноября произошло ДТП, в котором автомобилист сбил двух детей и уехал, подробности рассказали в ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на Бронном переулке рано утром. Водитель сбил двух пешеходов. Не оказав им никакой помощи, автомобилист скрылся с места ДТП в неизвестном направлении.

Выяснилось, что в аварии пострадали 13 и 14-летние школьники. Они переходили по пешеходному переходу.

После аварии пострадавших госпитализировали в больницу с травмами. Однако их характер не уточняется.

Госавтоинспекция в поисках автомобилиста, который уехал с места ДТП.

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Напомним, что ранее водитель сбил 9-летнего мальчика и уехал с места аварии. Через время виновника нашли. Им оказался 35-летний мужчина. Ему грозит штраф. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт
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