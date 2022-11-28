В Новосибирске пропал 12-летний мальчик после инцидента в школе

Пятый день в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика, который пропал после школы. Ориентировку на него сейчас распространяют по Сети волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Школьник бесследно исчез после уроков в гимназии 24 ноября. Его мама рассказала в соцсетях, что там произошел некий инцидент, и из-за этого сын не вернулся домой. «Ребенок сам сбежал из дома. Раньше с ним уже такое было, уходил вместе с другом. Подозреваем, что он где-то прячется от родителей», - рассказала руководитель отряда Лиза Алерт в Новосибирске Алеся Яблонских. Поисками подростка занимаются не только волонтеры, но и полицейские. Они пытаются найти свидетелей и выйти с мальчиком на связь. Согласно ориентировки, рост пропавшего - 145 см, он худой, серые глаза и русые волосы. Может быть одет в куртку, джинсы, шапку и кроссовки. С собой серо-черный рюкзак.