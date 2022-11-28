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В Новосибирске пропал 12-летний мальчик после инцидента в школе

Сегодня, 03:19
Фото: Лиза Алерт/ВК
Пятый день в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика, который пропал после школы
Пятый день в Новосибирске ищут 12-летнего мальчика, который пропал после школы. Ориентировку на него сейчас распространяют по Сети волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Школьник бесследно исчез после уроков в гимназии 24 ноября. Его мама рассказала в соцсетях, что там произошел некий инцидент, и из-за этого сын не вернулся домой.

«Ребенок сам сбежал из дома. Раньше с ним уже такое было, уходил вместе с другом. Подозреваем, что он где-то прячется от родителей», - рассказала руководитель отряда Лиза Алерт в Новосибирске Алеся Яблонских.

Поисками подростка занимаются не только волонтеры, но и полицейские. Они пытаются найти свидетелей и выйти с мальчиком на связь.

Согласно ориентировки, рост пропавшего - 145 см, он худой, серые глаза и русые волосы. Может быть одет в куртку, джинсы, шапку и кроссовки. С собой серо-черный рюкзак. 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пропал#Школа
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