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Каким авто категорически нельзя делать отогрев машины и "прикуривание" в мороз

Сегодня, 05:06
Фото: atas.info
Автомобилям с электронной начинкой нельзя давать "прикуривать"

Почему нельзя прикуривать от автомобиля на автоматике с электрическими системами

В Новосибирске в морозы отогреть и завести машину стоит от 2500 руб. Водители часто стараются помочь друг другу бесплатно. Но сложная электроника современных автомобилей страдает от "прикуривания" и может выйти из строя. Есть автомобили, которым категорически нельзя давать "прикуривать".

Чем более навороченная электроника в машине, тем больше риск повреждений при "прикуривании". Распространенные в Новосибирске автомобили Toyota RAV4, Honda CRV, Renault Duster, Nissan Qashqai последних моделей все оснащены электроникой - круиз-контроль, система курсовой устойчивости, система контроля полосы и другие системы безопасности. Все эти системы могут быть повреждены при прикуривании из-за высокой нагрузки стартера при запуске двигателя. Электроника либо сразу выйдет из строя, либо начнет сбоить через некоторое время. Еще одно противопоказание против "прикуривания" других автомобилей - коробка передач робот.

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Учитывая, сколько стоит "прикурить" машину в мороз в Новосибирске, водители все же стремятся помочь друг другу по старинке. Единственный способ защитить такой автомобиль, если "прикурить" от него все же необходимо - выключить его аккумулятор и снять хотя бы минусовую клемму. Это разделит электросети двух автомобилей и защитит "донора". Но при новосибирских морозах такой вариант завести машину тоже может привести к тому, что автомобиль потом не заведется. 

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Если у вас одна из марок Lada или УАЗ Хантер практически любого года - можно безопасно прикуривать от аккумулятора такого автомобиля. Именно в эпоху автомобилей УАЗ и АвтоВАЗ прикуривание было обычным явлением. Hyundai Solaris, Ford Fоcus и другие подобные автомобили в стандартной комплектации тоже могут быть донорами, особенно при соблюдении правил безопасности. Но чем больше на дорогах современных машин премиальных марок, тем сложнее найти "донора" для прикуривания.

Поэтому прикуривание стало платной услугой, на которой специализируется техпомощь на дорогах. В Новосибирске цены на такую услугу начинаются от 2500 рублей, чтобы завести машину в отдаленных районах города - Советском или Первомайском потребуется от 3000 рублей.

На трассах для автомобилистов появились мобильные пункты обогрева.

#Ольга Храмушкина#Транспорт#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Морозы
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