Учитывая, сколько стоит "прикурить" машину в мороз в Новосибирске, водители все же стремятся помочь друг другу по старинке. Единственный способ защитить такой автомобиль, если "прикурить" от него все же необходимо - выключить его аккумулятор и снять хотя бы минусовую клемму. Это разделит электросети двух автомобилей и защитит "донора". Но при новосибирских морозах такой вариант завести машину тоже может привести к тому, что автомобиль потом не заведется.