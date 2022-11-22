Так, за отогрев легкового автомобиля в Новосибирске в среднем просят 1,5-2 тысячи рублей. Чтобы отогреть кроссовер, необходимо 2,5 тысячи рублей. Грузовой автомобиль – от 3 тысяч рублей, а фуру – 2 тысячи рублей в час.
Также частники оказывают и другие доп. услуги: зарядить аккумулятор (1к рублей), отбуксировать до СТО (1к руб.) или подвезти топливо (800 руб.). Средняя продолжительность отогрева автомобиля варьируется от 15-30 минут.
Напомним, что также на новосибирских трассах есть возможность бесплатного отогрева автомобиля. Речь идет о мобильных пунктах, размещенных на дорогах. Водитель самостоятельно можно погреться сам, а также воспользоваться инструментами для ремонта машины, отогрева и многое другое.