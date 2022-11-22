Напомним, что также на новосибирских трассах есть возможность бесплатного отогрева автомобиля. Речь идет о мобильных пунктах, размещенных на дорогах. Водитель самостоятельно можно погреться сам, а также воспользоваться инструментами для ремонта машины, отогрева и многое другое.